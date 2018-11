Un jeune de Lac-Etchemin en rémission du cancer part en expédition

Un Etcheminois en rémission du cancer part en expédition avec la fondation Sur la pointe des pieds.

Du 20 au 23 septembre, 11 jeunes de 14 à 18 ans atteints du cancer ont pris part à une expédition d’aventure thérapeutique avec la fondation Sur la pointe des pieds sur le réservoir du Poisson Blanc. Ce périple a rassemblé des jeunes provenant de partout au pays, sélectionnés par le personnel médical de différents centres oncologiques. Pour Félix Gagné, originaire de Lac-Etchemin, il s’agissait d’une deuxième participation à cette aventure.

Le 20 septembre, Félix a pris la route en direction de l’Outaouais dans l’objectif de côtoyer des jeunes qui partagent les mêmes réalités, d’échanger, de se comprendre et de tisser des liens d’amitié, tout en relevant un défi hors du commun. En rémission du cancer, Félix était enthousiaste à l’idée de vivre une expédition de quatre jours en nature Les participants étaient accompagnés de facilitateurs de la fondation Sur la pointe des pieds, d'une équipe médicale et de guides locaux. Ils ont eu la chance de découvrir ce site d’exception au Québec.

Ces expéditions d’aventure thérapeutique, orchestrées par des professionnels du milieu, demandent des mois de planification pour s’assurer que le site et le trajet choisis soient adaptés au groupe et à leurs limitations.

« Lorsque nous partons en expédition avec des jeunes en traitement ou en rémission de cancer, nous devons choisir des sites adaptés et nous préparer à toutes éventualités. Cette expédition fut marquée par des conditions météorologiques particulières qui nous ont obligé à revoir l’itinéraire et les activités prévues. Tous ces changements peuvent paraître déstabilisants, mais ils font partie de l’aventure et nous permettent d’amener les jeunes à se dépasser et à accomplir de grandes choses! »