Le défi des recrues est de retour pour sa 5e édition

Le défi des recrues avait lieu aujourd’hui et demain dans les locaux du CIMIC ainsi que dans l’aire de construction près de la Polyvalente Saint-Georges. Cette journée opposait les élèves de deuxième secondaire des différentes écoles de la Commission scolaire Beauce-Etchemins. Aujourd’hui, c’était au tour de la Polyvalente Saint-Georges et de la Polyvalente Benoît-Vachon de s’affronter.

Quelque 500 élèves prenaient part aux 24 différents défis, et on attend un nombre équivalent de participants demain provenant des polyvalentes Saint-François, Bélanger, Abénaquis, Veilleux et de l’École des Appalaches.

Le centre de formation professionnelle des Bâtisseurs, le centre de formation professionnelle Pozer ainsi que le CIMIC faisaient la promotion de leurs différents programmes de DEP. Pour chacun de ces programmes, un défi était associé, par exemple, dans le cas du DEP en cuisine, les étudiants participants devaient s’affronter dans une compétition de confection de crêpes. Pour ce qui est du soudage-montage, deux étudiants devaient souder une pièce de métal, sous la supervision d’étudiants du DEP ou encore d’enseignants.

Pour la deuxième année consécutive, des centres de formation d’autres commissions scolaires venaient présenter l’un de leur programme. L’un des défis les plus prisés était sans aucun doute celui du DEP en transport par camion. Un simulateur était sur place et donnait l’opportunité aux étudiants de conduire un un véhicule de poids lourd, une expérience s’apparentant à un jeu vidéo.

L’esprit de compétition était palpable: on pouvait entendre les étudiants des deux polyvalentes scander le nom de leurs collègues en action, ou encore de leur école.

Le défi des recrues en est à sa 5e édition. Le succès de l’événement a persuadé d’autres commissions scolaires à faire de même, notamment, la Commission scolaire de Côte-du-Sud.