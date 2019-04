Le Club Rotary célèbrera son 75e anniversaire en septembre prochain

Le Club Rotary de Saint-Georges célèbrera le 75e anniversaire de sa fondation, le 20 septembre prochain. Pour sa 3e édition, l’événement se tiendra au Georgesville, dans le cadre de son souper-bénéfice annuel qui se fera sous le thème Huîtres et bulles.



Les organisateurs ont tenu ce matin une conférence de presse, au Manoir du Quartier, pour annoncer la mise en vente des billets pour l'événement.



L’organisation de l’événement se déroule sous la présidence du Club de monsieur Adam Veilleux, mais celui-ci sera réalisé sous la présidence de son successeur, soit monsieur Daniel Lessard. Ces derniers indiquent que « la soirée a pour but de dire merci à tous les Rotariens et Rotariennes pour les 75 années de services rendus dans leurs milieux, ainsi qu’à l’international ».



Lors de cette soirée, ceux-ci souligneront les faits marquants de l’histoire du club et les président(e)s et membres grandement impliqués dans l'organisation seront honorés.



Au cours de ses 75 années à Saint-Georges, 188 personnes ont fait partie du Club Rotary. Le club a grandement participé à diverses activités socio-économiques dans Ville Saint-Georges depuis sa création par diverses levées de fonds qui ont permis un support financier à plusieurs organismes.





« Le Club Rotary est une association d’hommes et de femmes d’affaires unis par une volonté commune d’aider leurs prochains », a notamment mentionné monsieur Veilleux.



Un objectif de 30 000 $



Une partie des fonds de la soirée sera remise à l’organisme du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Chaudière-Appalaches afin de lui offrir son soutien dans le cadre de ses services. Le Rotary recueille également, tout au long de l’année, des sommes par diverses activités de financement afin d’offrir son soutien à diverses associations caritatives de la région.



Madame Valérie Poulin, directrice générale du CALACS Chaudière-Appalaches, a affirmé que la contribution du Club Rotary était très appréciée.





« On souhaite dédier ces fonds-là aux services aux enfants, parce qu’on est financés en partie pour les services aux enfants qui sont victimes d’agression sexuelle, mais pas suffisamment, comparé à ce qu’on a comme argent du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, cet argent-là sera bienvenu, puisque nous pourrons continuer d’offrir sur tout le territoire de Chaudière-Appalaches nos services aux enfants qui sont victimes d’agression sexuelle », a indiqué madame Poulin.



Cette soirée permettra aussi de faire la promotion du CALACS, qui est un organisme encore méconnu. Selon madame Poulin, la visibilité que permet ce partenariat est importante. Ce sera donc l’occasion pour bien des gens de connaître les services qu’offre l’organisme.



L’objectif est d’accueillir 350 convives pour cette soirée et le bénéfice net recherché pour l’événement est de 30 000 $. Lors de la soirée, un encan silencieux aura également lieu.



La dernière édition d’Huîtres et bulles, qui a eu lieu le 30 septembre 2017 au Club de Golf de Saint-Georges, avait permis à la fondation S.G. Rotary d’amasser la somme de 18 000 $. Un montant de 10 000 $ avait été alors versé à la Maison de la famille Beauce-Etchemins.



Partenaires de l’événement



Pour la réalisation de cette soirée, le Club Rotary peut compter sur la collaboration de commanditaires importants.



Le partenaire majeur de l’événement est la Maison Roy et Giguère inc. de Saint-Georges-de-Beauce. Monsieur René Jr. Veilleux, copropriétaire de l’entreprise avec sa mère madame Colette Veilleux, est d’ailleurs lui-même membre Rotarien depuis 1998 et il a été président du Club Rotary de 2001 à 2002.





« 75 ans, ça mérite vraiment une annotation spéciale. La maison Roy et Giguère est fière de souligner le travail fait par le Club Rotary de Saint-Georges auprès de sa communauté grâce à l’implication de tous les membres présents et passés qui ont su servir dans l’oubli de soi », a souligné ce dernier.



Pour l’événement, quatre commanditaires Diamant sont également à mentionner dont Desjardins, Pomerleau, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, et Garaga. De nombreuses autres entreprises de la région supportent l’événement pour ce 75e.

Les billets sont en vente au coût de 140 $. Il est possible de se procurer des billets à partir du site Internet www.rotary-saint-georges.com, en remplissant la fiche de participation, ou en envoyant un courriel à info@rotary-saint-georges.com. À la suite de de la confirmation, une facture sera transmise. Il est possible de faire parvenir le paiement accompagné de cette fiche de confirmation à l’adresse : Fondation S.G. Rotary, C.P. 182, Ville Saint-Georges, Qc, G5Y 5C7, courriel : info@rotary-saint-georges.com. Vous pouvez libeller votre chèque à : Fondation S.G. Rotary.