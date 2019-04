Le Groupe Espérance et Cancer tiendra sa Collecte de l’espoir, demain le 25 avril. Les bénévoles se feront un plaisir de recueillir les dons des gens afin que l’organisme 100 % régional puisse venir en aide aux personnes atteintes de cancer ainsi qu’à leurs proches.





« Il y a quatre collectes dans l’année pour la ville de Saint-Georges. Il y en a toujours une pour Moisson Beauce au mois de décembre, une pour le mois de juin, si ma mémoire est bonne, pour la Croix-Rouge et il y en a deux autres pour des organismes à but non lucratif. Cette année, nous, on a eu une des deux », a indiqué la directrice générale de Groupe Espérance et Cancer, Mme Lyse Perron.

Une collecte pour améliorer la qualité de vie



Avec les dons qui seront amassés lors de cette collecte, l’organisme souhaite continuer à donner les services déjà offerts et d’en développer de nouveaux.



« On a de beaux ateliers, on a différentes activités, on a de la massothérapie. On contribue vraiment à l’amélioration de la qualité de vie tant physique que psychologique et spirituelle pour les personnes atteintes et leurs proches », a-t-elle aussi mentionné.

L’organisme offre également de la relation d’aide, de l’écoute et de l’accompagnement à ces personnes.



Quant aux ateliers qui sont donnés, ceux-ci sont variés, allant du yoga, à des ateliers de remue-méninges ou de créativité, en passant par la méditation. Le service de massothérapie, lui, est offert à prix modique.



L’argent qui sera amassé restera également dans la région et permettra de venir en aide aux gens d’ici.



Les bénévoles seront à différents endroits



Ce sont environ 35 bénévoles qui donneront de leur temps afin d’amasser des dons, lors de cette journée. Ceux-ci se tiendront à différents endroits dans les rues de Saint-Georges.



Les bénévoles se retrouveront donc en face du Mondo, à la promenade Redmond et au Barrage Sartigan à partir de 17 h 00.





« On a un point aussi sur le boulevard Dionne, et le boulevard Lacroix et la 90e. On a cinq endroits », a ajouté la directrice générale.

Cette activité de financement, qui débutera à 16 h 00, se poursuivra jusqu’à 19 h 00.



Le Groupe Espérance et Cancer dessert les MRC de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins. Son financement ne provient d’aucune fondation, d’association ou de société quelconque.