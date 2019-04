Deux Georgiennes se distinguent lors du Gala de la vie étudiante de l’Université Laval

À l’occasion de sa 29e édition du Gala de la vie étudiante, le Bureau de la vie étudiante de l’Université Laval a honoré de nombreux étudiants, le jeudi 18 avril. Lors de ce gala qui célèbre les initiatives parascolaires, la Georgienne Charlotte Lemieux-Bourque a été nommée Personnalité de l’année.

L’étudiante en médecine a reçu cette distinction pour son implication dans de nombreux projets, dont la fondation du projet Bains d’apprentissage ludique par encadrement individualisé dans l’eau (BALEIN’eau). Charlotte coordonne aussi le Groupe d’intérêt en pédiatrie et pédiatrie sociale de l’Université Laval, elle est membre du Réseau d’aide des étudiants en médecine de l’Université Laval et elle est formatrice en premiers soins pour ÉPIPEM.



Enfin, elle est administratrice du Regroupement des étudiants en médecine de l’Université Laval et s’implique comme bénévole au Centre hospitalier de l’Université Laval en pédiatrie. C’est grâce à son investissement, à sa générosité et à son talent qu’elle a reçu un trophée et une bourse de 350 $.



Une autre Georgienne se démarque

Marie-Christine Bégin, étudiante en administration des affaires et originaire de Saint-Georges, s'est aussi démarquée lors de l'événement.



Celle-ci a contribué au succès du défilé Réflexion – FSA Fashion Show, lauréat de la catégorie Défilé de mode. C’est grâce à la créativité, à l’ingéniosité et au talent de ses membres que le FSA Fashion Show a reçu un trophée et une bourse de 600 $.

Une célébration de l’engagement



Lors de l’événement, près de 250 personnes étaient réunies afin de célébrer l’engagement des finalistes.



Depuis 29 ans, le Gala de la vie étudiante met en lumière une relève dynamique et passionnée, active dans divers domaines, œuvrant à un environnement où il fait bon vivre ainsi qu’à une société saine et épanouie.



Au total, 17 trophées et bourses ont été décernés aux étudiants qui, par leur implication et leur détermination, ont su contribuer à enrichir et à embellir leurs communautés universitaire et régionale.

Le Bureau de la vie étudiante de l’Université Laval tient à remercier ses généreux partenaires : l’AELIÉS, la CADEUL, la Fondation de l’Université Laval, la Faculté de médecine, le Vice-rectorat aux études et affaires étudiantes, la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation et la Faculté des sciences de l’administration et la Ville de Québec.