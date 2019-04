Ville de Beauceville : informations générales et récentes aux sinistrés

En date d’hier, la Ville de Beauceville a émis de récentes informations concernant les inondations qui ont eu lieu récemment.



Tout d’abord, tous les résidents qui ont été pris en charge par la Ville, en collaboration avec la Croix-Rouge, depuis le 16 avril dernier, auront tous réintégré leur logement ou leur résidence ou auront tous été relocalisés de façon permanente d’ici demain, le 28 avril.



Il est également impossible pour le moment d’avoir les données complètes sur le nombre exact de propriétés qui ont été touchées.

Programme général d’indemnisation et d’aide financière du ministère de la sécurité publique

Les gens ont un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de signature de l’arrêté ministériel (la date n’est pas encore connue pour l’instant) pour ouvrir un dossier auprès du service du rétablissement du ministère de la sécurité publique.



Les bureaux temporaires pour rencontrer un analyste et pour ouvrir un dossier, étaient ouverts au Centre des loisirs (109, 125e Rue) hier le 26 avril jusqu’à 21 h, et le sont aujourd'hui, le samedi 27 avril, de 9 h à 17 h.



Vous pouvez en tout temps les contacter aux coordonnées suivantes pour prendre un rendez-vous ou pour faire l’ouverture d’un dossier ou remplir un formulaire en ligne : par téléphone au 1 888 643-2433, par courriel à l’adresse aide.financiere@msp.gouv.qc.ca ou en visitant le site Internet du ministère de la Sécurité publique .

Informations sur la valeur des bâtiments et propriétés

Pour connaître la valeur de reconstruction de votre bâtiment, vous devez contacter le service d’évaluation foncière de la MRC Robert-Cliche au 418-774-9828.



La Ville connaît la valeur des bâtiments pour appliquer la taxation municipale, c’est une donnée différente de la valeur de reconstruction.

Objets monstres et déchets

La Ville de Beauceville maintient encore en place des conteneurs pour y disposer vos déchets liés à l’inondation et vos objets monstres.



Aucune collecte de porte-à-porte n’est encore prévue. Si ce service est mis en place, les informations seront actualisées à ce sujet, sur le site Internet de la Ville.

Pour obtenir plus d’informations

Le centre de coordination est désormais fermé. Pour obtenir des informations générales, vous pouvez appeler, sur les heures de bureau, au 418 774-9137. Il est aussi possible de joindre le service des communications au 418 774-9137 poste 1500. Vous pouvez également aller sur le site Internet de la Ville de Beauceville . Pour tous les autres services et les membres du conseil de ville, vous pouvez obtenir plus d’informations ici .

Pour une urgence, téléphonez au 911, et pour une aide-psychosociale et de santé, vous pouvez appeler au 811.