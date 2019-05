L'engagement étudiant à l'honneur au Gala reconnaissance du Cégep Beauce-Appalaches

Lors du gala reconnaissance du Cégep Beauce-Appalaches, Émily Giguère et Christopher Fortin ont été élus athlètes féminin et masculin de l’année. Pour une deuxième année consécutive, Mélissa Doyon a été proclamée personnalité artistique de l’année. Pierre-Yves Grondin et Philippe Fortin ont reçu les prix de la personnalité bénévole l’année et de de la découverte de l’année.

Plus de 200 étudiants, athlètes et artistes, ont assisté à la soirée tenue sous le thème des « Vedettes de l’engagement ». À ceux-ci ce sont ajoutés les étudiants impliqués dans différents comités tels que le Comité environnement responsable, le Club de développement entrepreneurial étudiant, l’Association générale étudiante, le comité sportif intra-muros et la troupe de théâtre IMPACTS de Sainte-Marie.

Sports

Émily Giguère a été élue athlète féminine de l’année grâce à sa prestation dans l’équipe de cheerleading. Elle a aidé à mener son équipe au championnat provincial de cheerleading alors que les Condors cheerleading se sont classés en 5e position.

Joueur de ligne offensive pour les Condors football et membre de l’équipe des Condors basketball, Christopher Fortin a reçu le prix de l’athlète de l’année. Ses performances lui ont permis d’accéder à l’équipe d’étoiles de football de la Division 2. Il a également remporté la médaille d’or avec l’équipe canadienne au Championnat mondial junior de football à Mexico.

Le joueur de ligne défensive, Jérémy Turmel, a reçu le Trophée Ben Gravel soulignant le leadership et l’implication communautaire d’un des membres de l’équipe de football des Condors. Anthony Thibodeau du comité sportif intra-muros a remporté le Trophée Promutuel Assurance Engagement et Leadership.

Socioculturel

Mélissa Doyon s’est particulièrement démarquée sur la scène artistique du Cégep Beauce-Appalaches alors qu’elle a remporté le Prix du jury lors de la finale locale de Cégeps en spectacles en plus représenter l’institution à la finale régionale. Elle est aussi montée sur scène lors des deux Mercredis-Étudiants.

Très impliquée dans le comité socio, la personnalité bénévole, Pierre-Yves Grondin, a contribué à enrichir la vie étudiante du Cégep en plus de participer à plusieurs activités socioculturelles comme le théâtre, l’improvisation et le Mercredi-Étudiant en tant que membre de l’équipe d’animation. Découverte de l’année, Philippe Fortin s’est illustré grâce à son talent artistique. Accompagné de son ukulélé, il a offert des prestations musicales lors des Mercredi-Étudiant et de Cégeps en spectacle.

Le Socioculturel a remis huit prix coup de cœur dans différentes disciplines. Ils sont allés à Pierre-Yves Grondin (comité socio), Laurence Vachon (comité technique), Catherina Loignon (danse), Théodore Paquet (théâtre), Gabriel Côté (impro), Benjamin Lacroix (animation), Jeffrey Poulin (artiste de la scène) et Jacques Fortin (AGE). Ces lauréats coup de cœur ont été choisis par leurs pairs.