Plusieurs participants prennent part à la Corvée Chaudière 2019

La 7e édition de la Corvée Chaudière s’est tenue samedi dernier, le 11 mai. Cette année, le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) s’est allié aux municipalités de Saint-Martin et de Saint-Gédéon dans leur traditionnelle activité de descente en canot et kayak de la rivière Chaudière.



Ce sont 24 embarcations au total, canots et kayaks, qui se sont affairées aux nettoyages des berges de la rivière Chaudière à Saint-Gédéon.

Corvée Chaudière et défi initiation



Au cours de cette journée canot-kayak, la partie Corvée Chaudière s’est déroulée en avant-midi simultanément au défi initiation organisée par les municipalités. Les participants ont découvert les joies de la descente en rivière tout en prenant part à l’effort écologique.



Les canoteurs et kayakistes ont ainsi permis la récolte de plastiques d’origine agricole et domestique présents sur les berges. Les participants ont par ailleurs ramassé suffisamment de déchets pour remplir trois bacs de poubelles domestiques extérieurs qui ont été retirés des rives de la Chaudière.

Tout au long de l’activité, ceux-ci ont été guidés et encadrés de manière sécuritaire par les guides expérimentés de MF Aventure. Les canoteurs et kayakistes de la Corvée Chaudière ont également pu profiter de collations et d’un repas offerts par les différents partenaires organisateurs, soit les municipalités de Saint-Gédéon et de Saint-Martin, la Maison de la famille de Saint-Georges, le COBARIC, AquaBeauce et le Groupe Canam.

L’importance de prendre soin des cours d’eau



L’objectif de la Corvée Chaudière est de conscientiser la population à l’importance de prendre soin des cours d’eau, puisque nous profitons tous de leurs bienfaits.



Le COBARIC a comme mission d’organiser, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de la rivière Chaudière. Il agit auprès des usagers de l’eau du bassin versant de la rivière Chaudière afin de favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la participation des usagers de l’eau du territoire.



La Corvée Chaudière reviendra pour une nouvelle édition à l’été 2020.