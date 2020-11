COVID-19 : 65 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 3 en Beauce

Dans son bilan quotidien, la direction de la Santé publique du CISSS Chaudière-Appalaches rapporte 65 nouveaux cas confirmés positifs à la COVID-19, dont 3 en Beauce pour aujourd'hui.

Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 4 127 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Le total de personnes décédées est toujours de 85.

Durant la fin de semaine, la hausse en Beauce est de 21 cas dans la MRC de Beauce-Sartigan (403), de cinq dans celle de la Nouvelle-Beauce (305) et de 15 cas en Robert-Cliche (225).

Aucun cas ne s'est ajouté chez les résidents du CHSLD de Beauceville (neuf cas actifs chez les usagers et dix cas actifs chez les travailleurs) et aucun non plus à la RPA Luca à Beauceville (27 cas actifs au total ainsi qu’un décès).

Le CHSLD Richard-Busque de Saint-Georges compte quant à lui trois rétablissement, ce qui signifie que la situation en est à trois cas actifs chez les résidents (-1) et 11 cas actifs chez les travailleurs (-2) ainsi que deux décès cumulatifs.

Toujours en Beauce sur l'ensemble de la fin de semaine, 32 rétablissements s'ajoutent dans Beauce-Sartigan (340), 25 en Nouvelle-Beauce (284) et 19 chez Robert-Cliche (165). La MRC des Etchemins a aussi une guérison supplémentaire (63). Le total en Chaudière-Appalaches est de 3 246 guérisons.

Il y a aussi 27 personnes hospitalisées (-6), dont sept aux soins intensifs (-1).

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 1 719 1 488

Appalaches : 664 597

Beauce-Sartigan : 403 340

Nouvelle-Beauce : 305 284

Bellechasse : 269 240

Lobtinière : 245 221

Robert-Cliche : 225 165

Montmagny : 135 66

L'Islet : 87 60

Etchemins : 75 66

TOTAL : 4 127 3 527 DÉCÈS: 85 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, font état de 1 169 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 115 989.

Elles font également état de 15 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 6 455. De ces 15 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 9 sont survenus entre le 2 et le 7 novembre et 1 est survenu à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 540. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, et s'élève maintenant à 76.

Les prélèvements réalisés le 7 novembre s'élèvent à 21 215, pour un total de 3 323 859.