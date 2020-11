Des décorations de Noël géantes pour « mettre de la joie dans le coeur des gens »

Marie-Pier Boutin, son mari et leurs quatre enfants ont créé au début du mois de novembre, des décorations de Noël originales et grandioses, conçues en famille et installées sur le terrain de leur maison au rang 9 à Saint-Benoît-Labre.

C’est la première année que cette famille se lance dans un tel défi.

« J’avais entendu que le maire de Québec invitait les citoyens à installer tôt les décorations de Noël, car c’était important pour le moral. Nous on est des gens heureux alors on s’est dit, quitte à être en confinement, on va faire des grosses décorations de Noël pour mettre un peu de joie dans le coeur des gens. » A confié la maman lors d’une entrevue avec EnBeauce.com.

Le bonhomme de neige, haut de 16 pieds, est monté avec des balles de paille peintes en blanc.

« Pour la couronne, j’avais vu l’idée sur un groupe Facebook de mamans agricultrices, alors j’ai repris le concept pour en faire une à ma façon. On a pris un pneu de tracteur qui n’était plus bon et on l’a peinturé. » A expliqué Marie-Pier Boutin.

La mère de famille a également exprimé que leurs quatre enfants sont bien contents et fiers de leur bonhomme de neige sans neige. C’est d’ailleurs l’un des fils qui a eu l’idée du cône orange pour faire le nez.

« On est allés chercher les branches tous ensemble et ils ont aidé à faire la peinture. En tout, comme nous avons de la machinerie pour manipuler les balles, avec la peinture ça a dû prendre maximum deux heures. » De dire la maman.

Lorsque cette femme d’agriculteur a partagé les photos de ses décorations de Noël sur Facebook, les commentaires ont été très positifs. Une cinquantaine de commentaires félicitent la famille pour la beauté et l’originalité de ces conceptions. « On voit aussi les gens ralentir en voiture devant la maison », a-t-elle précisé.

L'ensemble de la famille a apprécié l'expérience et souhaite continuer les prochaines années avec des idées différentes chaque hiver.