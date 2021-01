L'inscription au Cardio-thon de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin bat son plein

Voir la galerie de photos

C’est le samedi 20 février, sous la présidence d'honneur du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qu’aura lieu le 8e Cardio-thon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin et les intéressés à y prendre part peuvent s'inscrire dès maintenant.

En raison de la pandémie qui sévit, ce défi d’endurance cardiovasculaire se déroulera virtuellement, a indiqué la directrice générale de la Fondation, Chantal Quirion, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com. Le comité organisateur a fixé comme objectif d’amasser 70 000 $.

« Toute personne souhaitant participer au Cardio-thon à la maison pourra le faire de plus d’une façon! Par exemple, en utilisant un équipement de cardio à la maison, en empruntant un des 19 vélos stationnaires au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin selon certaines conditions ou même en faisant une activité physique comme la course, la marche, ou la glissade en famille », de dire Mme Quirion.

De plus, l’animation prévue la journée même de l'événement inclura des séances d’activités physiques comme le cardio-vélo, le cardio-danse et d’autres exercices qui solliciteront le cardio sans équipement. Les équipes participantes devront réaliser un minimum de 12 heures de cardio entre 8 h et 16 h.

Mentionnons que pour cette année encore, Desjardins est le partenaire officiel de l’événement.

Toute personne intéressée à contribuer à l’événement peut le faire en inscrivant une équipe, en commanditant l’activité ou en faisant un don. Pour connaître les modalités et les coûts, pour obtenir le formulaire d’inscription ou pour toute autre information, les gens sont invités à visiter le www.fondation.coeur.ca ou à communiquer avec la Fondation par téléphone au 418 227-1843 ou par courriel à [email protected]

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Chantal Quirion, directrice générale de la Fondation et du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.