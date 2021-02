45e anniversaire de la Fédération québécoise de l'Autisme : Rencontre la présidente

Voir la galerie de photos

Aujourd'hui, la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) célèbre son 45e anniversaire. Pour l'occasion, nous avons rencontré Lili Plourde, présidente du conseil d'administration de la Fédération et directrice d’Autisme Québec pour parler davantage de ce trouble neuro-développemental.

L'histoire de la FQA est jalonnée de nombreuses actions et de multiples combats qui ont mené à des gains importants tant pour les personnes autistes que pour leur famille.

Durant les 45 dernières années, la Fédération a été un incontestable facteur de changement dans la défense des droits et des intérêts, dans la promotion et l’information et dans la représentation des personnes touchées pas l’autisme.

« C'est 45 ans à donner une voix aux parents et aux personnes autistes afin qu'ils puissent nommer quels sont leurs besoins pour répondre à leur particularité », a expliqué Lili Plourde. « On constate qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, ne serait-ce qu'une meilleure connaissance de ce qu'est l'autisme. Il y a encore plusieurs grands défis, mais on avance tranquillement. »

