La FADOQ s'active virtuellement toutes les semaines: entretien avec son directeur général

Voir la galerie de photos

Compte tenu du succès remporté en fin d'année avec les conférences virtuelles offertes, la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches a décidé de renouveler l'expérience et de présenter une super programmation d’activités virtuelles qui s'échelonneront toutes les semaines jusqu'à la fin du mois d'avril.

C'est ce qu'a expliqué le directeur général de l'organisme, Michel Beaumont, lors d'un entretien vidéo avec EnBeauce.com.

« Durant le temps des fêtes, nous avons déposé trois événements virtuels sur notre site et l’achalandage

fut extraordinaire. Nous récidivons avec une programmation de plus de 10 événements. Que ce soit des

conférences, des portraits, des spectacles, les aînés pourront se brancher et se divertir gratuitement », de

dire le directeur général.

Regroupant près de 94 000 membres, dans 168 clubs à travers les régions de Québec (Capitale-Nationale)

et Chaudière-Appalaches, la FADOQ a plusieurs rôles. En plus de regrouper les personnes de 50 ans et plus, elle les représente dans la défense de leurs droits auprès des instances décisionnelles et cherche à améliorer la qualité de vie et l'autonomie des membres par le biais d'activités sociales, d'entraide et de loisir.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue avec Michel Beaumont où il est aussi question des difficultés et des défis qu'a dû relever la population aînée depuis le début de la pandémie de la COVID-19.