Où sont les femmes dans la relance économique?

Dans le cadre de la relance économique qui se joue actuellement, le Réseau des Groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) vient de faire une mise à jour de l’état de situation sur la pauvreté des femmes sur le territoire administratif.

« La crise sanitaire n’a fait qu’exacerber les inégalités déjà présentes entre les femmes et les hommes. Non seulement les femmes sont moins nombreuses en emploi et travaillent moins d’heures que les hommes, mais leur taux horaire est encore moindre. C’est inacceptable! », explique Karine Drolet, directrice générale du RGFCA, dans une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

À l’instar des autres groupes de femmes régionaux et nationaux, le RGFCA a interpellé la ministre Marie-Ève Proulx afin qu’elle soutienne l’égalité entre les femmes et les hommes dans la relance économique et le budget que son gouvernement présentera très bientôt.

De plus, des données qualitatives provenant de l’expérience des groupes de femmes de la région permettent de mieux saisir les conséquences majeures de la pauvreté sur les femmes de tous âges.

« Avant la crise sociosanitaire, ce sont 8,6 % des femmes de Chaudière-Appalaches qui vivaient dans des conditions précaires. La situation est particulièrement difficile pour les femmes âgées. De plus, l’isolement dont souffrent de nombreuses femmes est une problématique majeure rencontrée par nos groupes membres », souligne Mme Drolet.

