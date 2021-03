Portrait de femmes: Ghislaine Bourque

Voir la galerie de photos

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, EnBeauce.com présente le portrait de huit Beauceronnes qui, chacune dans leur domaine, ont imprégné la région de leurs couleurs et de leur leadership pour forger une société forte de valeurs que sont le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'accueil et l'ouverture.

Aujourd'hui, rencontre avec Ghislaine Bourque, une native de Saint-Benoit-Labre, maintenant installée à Sherbrooke. Une femme d'éducation et de travail social qui a notamment créé le site Web Carrefour atomique pour vulgariser les sciences au secondaire et qui ai écrit Et si perdre la tête rapprochait les coeurs... un livre-témoignage sur son parcours de proche aidante dans lequel elle décrit des façons de communiquer avec des personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs.

Découvrez Ghislaine Bourque en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo dans cette série « Portrait de femmes. »