Parkinson région Québec et Chaudière Appalaches: qu'est-ce-que c'est ?

L’association Parkinson région Québec et Chaudière-Appalaches offre aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches aidants, des activités et des conférences pour faciliter leur bien-être.

EnBeauce.com a reçu en entrevue vidéo la présidente de l’association, Micheline Roberge, et le vice-président du conseil d’administration, David Lacasse résident de Saint-Georges, lui-même diagnostiqué de la maladie de Parkinson depuis cinq ans.

Ensemble, ils nous présentent ce que fait l’organisme, ses missions et ses objectifs, ainsi que la singularité de ce syndrome qui prend différentes formes en fonction de chaque personne.

Malheureusement il n’y a pour l’instant, aucune structure en Beauce pour les personnes vivant avec la maladie de Parkinson. C’est pour cette raison que l’organisme souhaite se développer en Chaudière-Appalaches en présentant notamment des activités ici et là sur le territoire beauceron.

« Notre objectif est qu’à l’automne prochain on se développe beaucoup ici, en Beauce, et en présentiel le plus possible », a précisé monsieur Lacasse.

Apprenez en plus sur Parkinson région Québec et Chaudière-Appalaches dans cette entrevue vidéo.