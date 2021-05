La vaccination pour les 12-17 ans commence le 7 juin dans les écoles

Voir la galerie de photos

Afin de faciliter la vaccination pour les jeunes de 12 à 17 ans, le CISSS régional ainsi que les centres de services scolaires ont organisé des cliniques réservées aux élèves du 7 et du 18 juin. EnBeauce.com a donc rencontré Marie-Ève Tanguay, directrice de la vaccination contre la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, pour en apprendre plus sur ce processus.

Sur le territoire administratif, il y a environ 27 000 jeunes de cette tranche d'âge à vacciner qui sont répartis dans 200 écoles. Ce fut donc une grande organisation pour mettre en place ce projet.

La vaccination va donc se faire de façon « hybride » selon différentes modalités. Ainsi, les écoles qui sont loin des grands centres de vaccination ou qui ont des élèves avec plus de difficultés recevront des cliniques mobiles. Dans les autres établissements d'enseignement, les élèves seront conduits en bus vers les grands centres de vaccination comme le Georgesville à Saint-Georges ou le centre Caztel à Sainte-Marie.

Les parents devraient recevoir aujourd'hui une lettre présentant les modalités pour inscrire leurs enfants via un module privé de clicsanté.ca. Ceux-ci devront prendre le rendez-vous de leur enfant avant le 1er juin afin de permettre à chaque établissement de bien s'organiser.

Selon Isabelle F. Gilbert du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), la réponse des jeunes et des parents devrait être positive. « On s'attend à une belle réponse des familles et des élèves. C'est rassurant pour la population, mais c'est un défi logistique important. Les démarches vont bon train au CSSBE. »

Déjà plus de 9 000 jeunes ont pris rendez-vous seuls ou avec leur parent, en dehors de ce projet-là, pour se vacciner.

Il est à noter que le CISSS de Chaudière-Appalaches a pour objectif d'offrir les deux doses de vaccins au 12-17ans avant le retour à l'école l'automne prochain.

Retrouvez plus de détails dans cette entrevue vidéo avec Marie-Ève Tanguay.

Organisation au CSSBE

Semaine du 7 juin

- École Barabé-Drouin

- École des Appalaches

- École d’Youville-Lambert

- École Grande-Coudée

- École l’Accueil

- École Louis-Albert Vachon

- École Maribel

- École Monseigneur-Feuiltault

- École Notre-Dame de Saint-Elzéar

- École Sainte-Famille

- École Bellarmin

- École Nazareth

- École Sainte-Martine-Courcelles

- École secondaire Veilleux

- École primaire et secondaire de Saint-Georges

- Polyvalente Bélanger

Semaine du 14 juin

- École Aquarelle de Saint-Georges

- École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon

- École Curé-Beaudet

- École de la Camaraderie (Arc-en-Ciel de Saint-Camille)

- École De Léry-Monseigneur-De Laval

- École des Appalaches

- École primaire et secondaire des Deux-Rives

- École des Sommets

- École du Petit-Chercheur

- École Harmonie

- École Jouvence

- École Kennebec

- École la Découverte

- École la Source

- École du Plateau (la Tourterelle)

- École L’Aquarelle de Saint-Bernard

- École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse

- École l’Astrale

- École le Tremplin

- École l’Éco-Pin

- École l’Enfant-Jésus

- École l’Envolée

- École l’Étincelle de Sainte-Marguerite

- École Notre-Dame de Lac-Etchemin

- École Notre-Dame-du-Rosaire

- École Petite-Abeille

- École Sainte-Thérèse

- École Saints-Anges

- École primaire et secondaire Benoît-Vachon

- École primaire et secondaire des Abénaquis

- Polyvalente Saint-François

- École De La Haute-Beauce (Saint-Louis)

- École du Plateau (Du Trait-d’Union)

- École du Sud-de-la-Beauce (Des Bois-Franc)

- CIMIC (FP)

- Pozer (FP)

- EA Mgr Beaudoin

- EA Abénaki

- Édifice le Baronet

- EA Benoît-Vachon

- EA De Léry

- École du Sud-de-la-Beauce (Joyeux-Compagnon)

- École de la Camaraderie (Rayons-de-Soleil)