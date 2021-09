Partage au masculin : Quel rôle jouez-vous dans vos relations ?

Partage au masculin, tient son café-discussion le jeudi 9 septembre à 19 h par visioconférence. Le thème est sur le rôle des hommes dans leurs relations.

« La plupart d’entre nous souhaitent vivre des relations harmonieuses, que ce soit au travail, en amitié ou en amour. Quand nos relations sont tendues dans l’une ou l’autre de ces sphères, et que nous peinons à comprendre la situation et à la régler, nous pouvons examiner cette relation sous l’angle des rôles que nous jouons, nous et l’autre personne. Selon le Triangle de Karpman, il existe trois rôles que nous jouons en alternance, selon les personnes et les situations, soient ceux du sauveur, du persécuteur ou de la victime. Quels rôles jouez-vous dans vos relations ? »

Le lien Zoom pour participer à ce café-discussion virtuel sera envoyé aux hommes qui s’inscriront par courriel avant le mercredi 8 septembre à 15 h, à : [email protected] Animée par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte aux hommes de tout âge qui ont le goût d’échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité.

Pour plus d’information : Partage au masculin au 418 228-7682.