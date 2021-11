C'est le Marché de Noël de la CCINB

C'est ce soir, à compter de 17 h, que s'ouvre le Marché de Noël de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Beauce.

Il se tiendra dans le stationnement du Parc Taschereau à Sainte-Marie, aujourd'hui et demain.

Treize exposants seront sur place, avec cantine mobile, buvette mobile et beaucoup d’animation.

La journée de samedi sera très animée avec cantiques du temps des Fêtes, manigance, troubadours et bien sûr, le Père Noël!

Le marché sera en opération le 26 novembre de 17 h à 21 h et le 27 novembre de 10 h à 16 h 30. La CCINB a pu compter sur le partenariat du député provincial de Beauce Nord, Luc Provençal, de la MRC de La Nouvelle-Beauce, de la Ville de Sainte-Marie et des entreprises Elécal, Groupe Ferti ainsi qu'Émile Bilodeau et Fils pour le tenue de cet événement.