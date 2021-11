Des dons divers et généreux pour Moisson Beauce

Au courant des dernières semaines, l’organisme Moisson Beauce a reçu de nombreux dons diversifiés.

Alain Paquet est collectionneur de monnaie et il a vendu une de ses pièces pour faire l’achat de plus de 100 $ de denrées. Le CISSS de Chaudière-Appalaches a donné leur surplus de repas hot-dogs. Un donneur anonyme avec la collaboration de Les jardins de Jean-Christophe ont donné des légumes frais et variés d’une valeur de 1 000 $. La Ferme Simon Fortin inc. A offert une centaine de citrouilles. Et puis finalement, les enfants de la Maison d’enseignement Let’s Go ont récolté des gâteries d’Halloween.