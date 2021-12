Sarah Lemieux, une guide pour les futurs parents

Voir la galerie de photos

Sarah Lemieux est plus qu’une maman dans la vie, elle est également la personne qui soutient les futurs parents dans tout leur cheminement et qui est même présente au moment le plus intime d’un couple, le jour de l’arrivée de l’enfant. Elle est ce que l’on appelle une accompagnante à la naissance.

Depuis deux ans, elle est une figure importante pour plusieurs personnes de la Beauce et de la Capitale-Nationale qui ont le désir de l’intégrer dans tout le processus. À la différence d’une sage-femme, la jeune femme ne touche pas du tout au côté médical. Son rôle est d’être une présence rassurante.

Sarah considère qu’il y a un manque de support auprès des futures mamans et que ce phénomène s’est exacerbé durant la pandémie. Elle a dû même accompagner des femmes par visioconférence, lors de leur accouchement.

Dans la dernière année, elle a guidé une vingtaine de couples. Et bien que certaines personnes peuvent penser que les parents invitent une inconnue et que cela est étrange, pour ceux qui décident de faire appel à ses services gens, Sarah est celle qui vient compléter leur équipe faisant partie intégrante du moment qui se fait dans la douceur et la sérénité.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo accordée par Sarah Lemieux à EnBeauce.com.