Vaccination COVID-19 en Chaudière-Appalaches: on approche les 60% de 3e dose

Depuis le 24 janvier, 24 842 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches, pour un total de 926 701 à ce jour, ce qui représente une couverture vaccinale pour la première dose de 83,3 %, de 79 % pour la deuxième dose et de 57,8 % pour la troisième dose.

Ce sont du moins les statistiques rapportées aujourd'hui dans le bilan de la Santé publique régionale.

Aussi, depuis le vendredi 28 janvier, cinq nouveaux décès sont survenus, portant le total en Chaudière-Appalaches depuis le début de la pandémie à 487.

Deux des personnes décédées résidaient en Beauce (RPA La Guadeloupe et MRC de la Nouvelle-Beauce) et les trois autres à Lévis (RPA Villa Mon Domaine, RPA Saint-Antoine et Ville de Lévis).

Par ailleurs, les données de ce matin (31 janvier) pour l'Hôpital de Saint-Georges précisent qu'il y a 20 personnes atteintes du coronavirus dans les unités de soins réguliers (-8), et aucune en soins intensifs (-2), pour un total de 20.

Voici quel était le portrait dans les trois autres centres hospitaliers en Chaudière-Appalaches:

- Hôtel-Dieu de Lévis : 23 dans les unités de soins (-8), 6 en soins intensifs (0), pour un total de 29.

- Hôpital de Thetford Mines : 10 dans les unités de soins (+1), aucune en soins intensifs (-1), pour un total de 10.

- Hôpital de Montmagny : 3 dans les unités de soins (-6), aucune en soins intensifs (0), pour un total de trois.

· Grand total pour les quatre hôpitaux : 56 dans les unités de soins (-21), 6 en soins intensifs (-3), pour un total de 62.

Statut du personnel - 31 janvier

Pour le nombre d'employés du CISSS absents en raison de la COVID, en date du 31 janvier, il se chiffre à 495 employés retirés du travail dont 98 demeurent en télétravail.

De ces 495 employés absents, 315 sont confirmés positifs à la COVID. Les autres sont en isolement, notamment en raison de contacts étroits domiciliaires, dans la communauté ou au travail.

Par ailleurs, 317 travailleurs COVID + asymptomatiques ont été ramenés au travail jusqu'à présent, soit 8 de plus que le 30 janvier.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 2 423 nouveaux cas, pour un total de 861 891 personnes infectées, Rappelons que le nombre de cas répertorié n'est pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires;

- 44 293 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 33 400 positifs : 1 682 déclarés pour la journée d'hier, dont 1 224 positifs;

- 33 nouveaux décès, pour un total de 13 223;

- 2 888 hospitalisations, soit une diminution de 7 par rapport à la veille avec 166 nouvelles entrées et 173 nouvelles sorties;

- 223 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 10 par rapport à la veille avec 15 nouvelles entrées et 25 nouvelles sorties;

- 21 856 prélèvements réalisés le 29 janvier.

Pour ce qui est de la vaccination, 43 036 doses administrées s'ajoutent, soit 42 063 dans les dernières 24 heures et 973 avant le 30 janvier, pour un total de 17 685 239 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 277 386 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 17 962 625 doses reçues par les Québécois.