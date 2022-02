La 13e Maison Moisson Beauce est un jumelé avec garage

Les billets pour la 13e Maison Moisson Beauce, au profit de la Fondation Moisson Beauce, sont désormais disponibles et ce, pour neuf semaines.

Ainsi, 4 250 billets sont en vente au coût de 100 $ chacun. Un billet offre la possibilité de gagner le grand prix et de choisir entre le jumelé avec garage, situé au 1208, 169e Rue à Saint-Georges ou la somme de 190 000 $. Un prix de 15 000 $ de plus que l'an dernier, dû à la hausse de prix des matériaux et à l’ajout du garage.

Pour le projet Une maison bâtie pour nourrir, l’organisme s’est de nouveau associé à Desjardins, Construction Robert Bernard et Signé SP. Les lignes épurées de l’extérieur préviennent d’un intérieur chic et intemporel. Le logement a été conçu pour être lumineux et léger. Cette année encore, une visite virtuelle est accessible grâce à une vidéo réalisée par Signé SP.

« Nous avons la chance d’avoir des partenaires fidèles qui croient en l’organisation et qui sont présents, année après année, afin de rendre cette campagne de financement possible », de souligner Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce. « C’est vraiment nécessaire pour répondre aux besoins d’aide alimentaire. »

L'an dernier, le projet a rapporté 217 000 $ à l'organisme.

Le tirage se déroulera le jeudi 7 avril à 18 h 30 à la Maison Moisson Beauce, sous la surveillance de la firme comptable Blanchette Vachon.

Points de vente

Les billets sont disponibles sur le site internet de Moisson Beauce et dans plusieurs points de vente dans la région :

Chaudière-Appalaches : Desjardins;

: Desjardins; Saint-Georges (secteur Est) : Accommodation 7-23, Accommodation M’as-tu Vu, Boucherie Alimentation Idéale, Dépanneur Express 147, Dépanneur l’Escale, Dépanneur Shell 107e , Familiprix (Carrefour Saint-Georges), IGA Famille Rodrigue & Groleau, Jean Coutu (Place Centre-ville), Le Grand Marché, Métro Laval Veilleux, Salon Sylvio Paquet, Tigre Géant;

: Accommodation 7-23, Accommodation M’as-tu Vu, Boucherie Alimentation Idéale, Dépanneur Express 147, Dépanneur l’Escale, Dépanneur Shell 107e , Familiprix (Carrefour Saint-Georges), IGA Famille Rodrigue & Groleau, Jean Coutu (Place Centre-ville), Le Grand Marché, Métro Laval Veilleux, Salon Sylvio Paquet, Tigre Géant; Saint-Georges (secteur Ouest) : Coop Alliance BMR, Gaz Bar Bérubé, IGA Rodrigue & Filles, Moisson Beauce, Pharmacie Brunet;

: Coop Alliance BMR, Gaz Bar Bérubé, IGA Rodrigue & Filles, Moisson Beauce, Pharmacie Brunet; Saint-Georges (secteur Saint-Jean) : Alimentation Paquet & Fils;

: Alimentation Paquet & Fils; Beauceville : Dépanneur 646, Dépanneur Lambert;

: Dépanneur 646, Dépanneur Lambert; Notre-Dame-Des-Pins : Marché des Pins;

: Marché des Pins; Saint-Benoît-Labre : Gaz Bar Saint-Benoît;

: Gaz Bar Saint-Benoît; Saint-Côme-Linière : Garage Serge Poulin;

: Garage Serge Poulin; Saint-Éphrem-de-Beauce : Dépanneur l’Essence’Tiel;

: Dépanneur l’Essence’Tiel; Saint-Gédéon-de-Beauce : Dépanneur C. Lessard;

: Dépanneur C. Lessard; Saint-Martin : Alimentation Quirion;

: Alimentation Quirion; Saint-Prosper : Marché Abénakis, Marché du Village;

: Marché Abénakis, Marché du Village; Saint-Zacharie : Cado Gaz.

Un besoin qui se fait ressentir

Cette campagne permet de financer les aides alimentaires qu’octroie Moisson Beauce et ses partenaires aux gens de la région qui en ont besoin.

Durant la pandémie, l’organisme a distribué 15% de plus de denrées alimentaires annuellement comparativement aux années précédentes. Ce sont essentiellement les dépannages d’urgence et les demandes d’aide alimentaire qui ont augmenté. Aujourd’hui, Moisson Beauce remet environ 12 450 aides alimentaires par mois.

Sur la photo de groupe, de gauche à droite: Marie Champagne (directrice générale, Moisson Beauce). Jean-Pierre Binet (Impression GP), Hélène Rodrigue (responsable du réseau de vente et v.p. de la Fondation Moisson Beauce), Donald Paquet (directeur général de la Caisse Desjardins Sud de la Chaudière, représentant les Caisses de la région Chaudière Sud, des Etchemins, de Chaudière-Nord et de l’Amiante), Sandra Patry (Signé SP) et Vincent Bernard (président de Construction Robert Bernard).