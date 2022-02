Savoir débrancher le pilote automatique lorsqu'on est touché par le cancer

Le Groupe Espérance et Cancer et l'Accueil Sérénité organisent une conférence virtuelle animée par Sylvie Rousseau, psychologue, auteure et conférencière sur le thème Débrancher le pilote automatique.

Ces deux organismes communautaires accompagnent les personnes en parcours de cancer, les personnes atteintes ainsi que les proches aidants, et ce, dès le diagnostic.

La rencontre virtuelle aura lieu le mardi 22 février à 19 h via la plateforme Zoom.

Durant la conférence appelée Débrancher le pilote automatique, Sylvie Rousseau proposera des moyens concrets et réalistes pour transformer votre relation avec vous-même et favoriser un mieux-être.

L'événement est gratuit pour les membres de ces organismes et coûte 10 $ aux non-membres. Les inscriptions sont toutefois obligatoires pour recevoir le lien de connexion.