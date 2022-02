La vaccination mobile de retour en Beauce dès aujourd'hui

Pour les prochains jours, plusieurs lieux de vaccination sans rendez-vous seront disponibles pour accueillir la population souhaitant obtenir une nouvelle dose contre la COVID-19.

Il pourra s'agir autant de première, deuxième ou troisième dose ainsi que la dose additionnelle (4e dose) pour les personnes immunosupprimées ou dialysées (quatre semaines d’intervalle à respecter entre les doses).

De ce fait, l’équipe de vaccination mobile sera présente :

- Au centre culturel de Beauceville le 25 février de 8 h 30 à 16 h 30

- Au centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper le 26 février de 10 h à 18 h

- Adstock - Secteur Saint-Méthode, 24, rue Principale Ouest, le 26 février de 10 à 19 h

Elle sera également au Carrefour Saint-Georges, 2e étage dans le local 045 à côté de la clinique visuelle devant le Dollarama, aux horaires suivants :

- Mercredi de 9 h 15 à 16 h 30 les 2 et 9 mars

- Jeudi de 12 h 15 à 19 h 30 les 24 février, 3 et 10 mars

- Vendredi de 11 h 15 à 18 h 30 les 25 février, 4 et 11 mars

- Samedi de 9 h 15 à 16 h 30 les 26 février, 5 et 12 mars

- Dimanche de 9 h 15 à 16 h 30 les 27 février, 6 et 13 mars