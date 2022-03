COVID-19 : une seule personne en soins intensifs en Chaudière-Appalaches

La Journée mondiale de la Trisomie 21, qui a lieu chaque année le 21 mars, vise à sensibiliser et à faire connaître ce syndrome qui touche une naissance sur 770 dans la population générale. Qui est mieux placé pour aborder le sujet que Geneviève Labrecque, directrice du Regroupement pour la Trisomie 21, et Chantal Fontaine, comédienne et marraine de cet organisme.