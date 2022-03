La MRC des Etchemins veut soutenir les projets agricoles en circuit court

La toute première édition du Souper Homard du Complexe La Source de Saint-Romain est prévu le samedi le 14 mai prochain dans le but d’amasser des fonds pour la fondation de la Maison La Cinquième Saison de Lac-Mégantic. L'événement se tiendra sous la présidence d’honneur d’Alexandra Jacques, présidente et directrice générale des Portes Lambton, et se déroulera au resto-bar La Source.