Entre pandémie et inflation, les demandes augmentent chez Moisson Beauce

Deux ans de pandémie plus tard et un taux d'inflation à 5 %, les demandes d'aides alimentaires ne cessent d'augmenter chez Moisson Beauce, une situation qui risque de perdurer, d'après la directrice générale de l'organisme, Marie Champagne.

Il faut savoir que les personnes qui ont demandé une aide alimentaire au début de la pandémie mondiale de COVID-19 ne sont pas nécessairement celles qui se présentent aujourd'hui pour ce même service.

En effet, lorsque tout a fermé en mars 2020, de nombreux citoyens se sont retrouvés du jour au lendemain avec les mêmes frais à payer, mais sans salaires avec des pertes d'emplois. Par la suite, ceux-ci ont pu retrouver un poste et se sont remis sur pied, tandis que d'autres ont connu des situations plus compliquées.

« L'évolution de la pandémie, c'est des hauts et des bas en termes de demande, on a eu des mois plus forts que d'autres. Selon les derniers chiffres on était quand même à 17 % d'augmentation par rapport aux données d'avant la pandémie », a expliqué Marie Champagne.

Pour faire face à cette augmentation, l'organisme a besoin de plus de denrées alimentaires. Heureusement, le gouvernement a été présent pour pallier à ce problème au cours des deux dernières années, permettant à Moisson Beauce d'acheter des produits qui ne lui était pas transmis par des donateurs.

Plusieurs organisations et plusieurs personnes interviennent en soutien à l'organisme, notamment 500 bénévoles. Il y a également l'annuelle Maison Moisson Beauce qui représente une campagne de financement majeure et dont le tirage aura lieu la semaine prochaine.

