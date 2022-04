Mario Bilodeau reçoit le Prix Hommage Bénévolat-Québec 2022 

Originaire de Sainte-Marie-Beauce, le co-fondateur de la fondation Sur la pointe des pieds, Mario Bilodeau, est récipiendaire du prix Hommage bénévolat-Québec 2022, l’une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d’action bénévole.

Il a reçu le prix des mains du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et responsable du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales, Jean Boulet, lors d'une cérémonie tenue à l’Assemblée nationale du Québec mercredi.

Mario Bilodeau obtient cette distinction dans la catégorie « Bénévole » qui permet d’honorer des personnes qui ont particulièrement contribué, par leur engagement social dans leur milieu, à l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyennes et concitoyens.

Rappelons que depuis plus de vingt-cinq ans, la fondation Sur la pointe des pieds, qui oeuvre dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, organise des expéditions d’aventure thérapeutique pour les jeunes atteints de cancer dans le but de les aider à réaliser leur plein potentiel.