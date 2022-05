Collecte mobile TELUS: plus de 1 000 kilogrammes de denrées amassées

Les Georgiens étaient nombreux pour profiter des activités présentées pour la Grande fête familiale à l'Espace Carpe Diem ce dimanche. Entre 10 h et 16 h, les participants ont pu profiter d'un « Food truck » offrant notamment des churros à l'érable et des nachos. Il y avait également des animations, de nombreux jeux gonflables et d'autres stands. ...