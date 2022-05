Nouvelle-Beauce: une campagne de sensibilisation visant l’inclusion sociale

Voir la galerie de photos

La Table de développement social de la Nouvelle-Beauce vient de donner le coup d’envoi à une campagne de sensibilisation visant l’inclusion sociale et l’ouverture à la différence.

Ce défi de taille propose de modifier les comportements discriminatoires à l’égard des personnes en situation de vulnérabilité (personnes immigrantes, personnes seules ou avec limitations, étudiants, etc.), explique Sophie Marcoux, organisatrice communautaire au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Sous le thème Vivre ensemble, c’est enrichissant, l'opération de sensibilisation s’attaque à la perception, à la méconnaissance, au jugement de valeur et elle vise à provoquer un changement d’attitude et de comportement dans la communauté beauceronne.

« La population de La Nouvelle-Beauce est consciente du manque de logements sociaux et abordables. En cette matière, les personnes vulnérables peuvent vivre de l’exclusion sociale en se voyant refuser un loyer qui répond à leurs besoins et à leur budget disponible. Ils sont parfois contraints à se loger dans un endroit trop petit, plus loin des services ou trop cher pour leurs revenus. Cela a pour conséquence d’amplifier leur isolement social, géographique et la pauvreté. C’est un cercle vicieux dans lequel ils vivent », fait remarquer Mme Marcoux.

Cette grande campagne se clôturera par la tenue de l’événement Célébrons la solidarité, qui aura lieu le samedi 9 juillet prochain, sous le chapiteau de la Grande Place du centre-ville, sur le boulevard Larochelle, à Sainte-Marie. Cet événement gratuit débutera à 15 h par un atelier de cirque pour enfants avec Flip Top, suivi d’un souper pizza et hot-dog gratuits et la prestation musicale de 100 % Mauribeauce, des Jarrets Noirs et du duo Samuel Jacques, jusqu’en soirée. Un cadeau sera remis aux 75 premiers enfants présents.

Cet événement est une initiative du Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord et de la Maison des jeunes L’Utopie, appuyée par le CISSS-CA.

Écoutez l'intégrale de l'entretien vidéo avec Sophie Marcoux.