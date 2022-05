Mieux connaître la police: les agents sur le terrain

Pour clôturer la Semaine de la police, sur le thème « Mieux se comprendre : la police et le citoyen », qui se termine aujourd'hui, EnBeauce.com vous présente une galerie de photos.

Ces images ont été capturées par notre photographe Jessy Pouliot lors de différentes interventions survenues au cours de la dernière année.

Rappelons que tout au long de la semaine, nous vous avons présenté six entrevues réalisées avec des membres de force de l'ordre en Beauce.

Quelques chiffres sur la police

Le Gouvernement du Québec a indiqué quelques statistiques sur la police à l'occasion de cet événement.

Ainsi, au Québec, on compte 30 corps de police municipaux (dont la Sûreté du Québec) et 22 corps de police autochtones. Ces derniers desservent 44 des 55 communautés autochtones réparties sur le territoire québécois. La Sûreté du Québec dessert les 11 autres communautés.

En 2020, on comptait 14 904 policiers permanents pour l’ensemble des corps de police municipaux et la Sûreté du Québec. De ce nombre, on comptait :

4 204 policières (28,2%);

780 policiers et policières (5,3%) appartenant à une minorité visible ou ethnique;

419 policiers et policières issus des Premières Nations ou Inuits travaillant pour les corps de police autochtones, les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec.

En 2020, la police comptait également 3 881 employés civils à travers le Québec.