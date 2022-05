Les techniciens ambulanciers dans le feu de l'action

Pour clôturer la Semaine des paramédics et des services préhospitaliers d'urgence, qui se tenait jusqu'à aujourd'hui, EnBeauce.com vous présente une galerie de photos du personnel sur le terrain

Ces quelques jours visent à souligner l'expertise des 1100 paramédics et de tous les autres corps de métier œuvrant dans la chaîne d'intervention préhospitalière d'urgence au Québec.

« On a vu des paramédics donner un coup de main lors des cliniques de vaccination. On a vu aussi des paramédics qui ont travaillé aux urgences de l'hôpital de Saint-Georges et de Thetford Mines, pour donner un coup de main au personnel hospitalier qui était hyper sollicité. On a des paramédics qui travaillent tous les jours dans les véhicules jaunes, malgré la COVID-19 et l'incertitude. Ils ont toujours travaillé fort », a souligné Alain Busque directeur des opérations du Groupe Cambi.

Découvrez ici les images réalisées dans le feu de l'action par notre photojournaliste, Jessy Pouliot.