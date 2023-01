Plus de 95 000 cannettes amassées pour les personnes dans le besoin

Les bénévoles du club Lions Tring-Jonction, St-Frédéric, St-Jules et St-Séverin ont amassé 95 560 cannettes et bouteilles vides.

La somme récoltée grâce à ces contenants permettra de soutenir les personnes dans le besoin de ces municipalités et les activités pour la jeunesse.

« Les besoins varient beaucoup, cependant les cinq causes prioritaires sont le diabète, la vue, la faim, l'environnement et le cancer infantile. Bref, où il y a un besoin, nous sommes là! », a souligné Marc-André Paré, membre du club et gouverneur des Lions du district en 2020-2021.

L'organisation remercie tous les bénévoles ainsi que la générosité de la population des quatre municipalités.