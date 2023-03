Le Portail des archives de la Beauce est maintenant ouvert

La Société du patrimoine des Beaucerons (SPB), en collaboration avec le Musée Marius-Barbeau et la Société historique Sartigan, a lancé hier soir le Portail des archives de la Beauce (le PAB).

Ce nouvel outil numérique de recherche de fonds d’archives rend accessibles à la communauté, à la même adresse, les documents d’archives conservés chez divers organismes beaucerons et témoignant de l'histoire de l'ensemble des municipalités de la Beauce d'appartenance. Cela représente actuellement 2 648 documents divers déjà accessibles. Ce n'est qu'un premier transfert, d'autres suivront.

« Depuis le début du projet du Patrimoine beauceron 2.0, la SPB a numérisé 17 684 photographies, cartes ou autres documents tirés de sa archives et a complété la description de plusieurs milliers de ses documents. Cependant, pour l'heure, la SPB a procédé à la migration de 2 286 fiches, auxquels s'ajouteront très bientôt 202 autres, issues du fonds Pozer », a fait savoir Paul André Bernard, président de la Société du patrimoine des Beaucerons, lors de la conférence de presse donnée pour l'occasion au Musée Marius Barbeau.

Pour sa part, la Société historique Sartigan a versé 317 fiches descriptives de ses archives. Le Musée Marius Barbeau, quant à lui, a ajouté 45 fiches, accompagnées de photographies, de ses collections.

L’initiative du PAB permettra donc aux visiteurs de découvrir et d’explorer à distance les descriptions des fonds et collections des institutions partenaires de même que de consulter des copies numériques de certains documents. Les internautes devront toutefois contacter les organismes détenant les fonds d’archives pour avoir accès aux documents en question ou à des copies de bonne qualité.

Par ailleurs, cette base de données est également bénéfique pour les institutions associées qui auront désormais accès à un logiciel de gestion de collections archivistiques en plus de bénéficier d’une visibilité dans la plateforme, tout en conservant un contrôle total sur le contenu qu’elles décident d’y intégrer. Toute organisation à caractère historique intéressée à se joindre au projet est d’ailleurs encouragée à le faire.

Le PAB, réalisé grâce à un soutien de 302 450 $ provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions octroyé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en 2019 à la Société du patrimoine des Beaucerons, marque ainsi un tournant dans le domaine de la gestion et de la diffusion des archives beauceronnes.

« Nous sommes fiers que le projet Patrimoine beauceron 2.0 laisse un héritage concret assurant une meilleure accessibilité des archives de la région. C’est toute la communauté qui pourra bénéficier de ce nouvel outil pour explorer l’histoire de la Beauce! », a mentionné Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

Le Portail des archives de la Beauce se trouve à l’adresse https://www.archivesbeauce.ca/. Pour aider la communauté à y effectuer des recherches, quelques tutoriels et conseils sont à la disposition des internautes. Professeurs, étudiants ou passionnés d’histoire pourront ainsi connaître et consulter différents fonds d’archives et en apprendre davantage sur le patrimoine beauceron.