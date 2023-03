Le 10e Cardiothon récolte 260 000$

Une somme extraordinaire de 260 000 $ a été récoltée pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, lors de son 10e Cardiothon qui se déroulait au Pavillon du coeur .

Le chèque symbolique a été dévoilé après 12 h de pédalage et de course, hier soir. Il s’agit d’un nouveau record. Rappelons qu’en 2022, la fondation avait réussi à amasser 116 697 $, dépassant l’objectif fixé à 100 000 $.

« Pour cette 10e édition, nous avions mis la barre très haute, et c’est avec joie que nous pouvons dire “Mission accomplie”. C’est ensemble que tout ça a pu être possible. C’est grâce à nos coprésidents d’honneur dévoués, nos généreux partenaires financiers et aux équipes participantes, que tout est possible ! Certaines équipes présentes à cette 10e édition réalisaient leur 10e Cardiothon. Je tiens à souligner leur générosité et leur soutien qui dure depuis maintenant une décennie. La santé c’est l’affaire de tout le monde et c’est ensemble, uni, qu’on y arrive. Merci énormément! » , indique Chantal Quirion, directrice générale de la Fondation et du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.

Pour cette année, le but de l’organisation était de 175 000 $. Il a rassemblé 35 entreprises, 350 participants et 35 bénévoles.

L’évènement se déroulait sous la coprésidence d’honneur d’Isabelle Gendreau et Charles Séguin de l’entreprise Garaga. D’ailleurs, l’équipe de l’entreprise affiche un montant de plus de 7 000 $.

« Nous sommes très heureux d’avoir atteint notre objectif ! Grâce au montant amassé, la Fondation du cœur pourra continuer à faire la différence auprès des gens vivant avec une maladie chronique en Beauce-Etchemin. L’événement fut une réussite et nous sommes fiers d’y avoir participé. Nous voulons remercier les partenaires qui se sont associés à cette cause. C’est en s’unissant pour la santé que nous avons pu propulser la 10e édition du Cardiothon à un autre niveau. Nous remercions tous les participants qui ont contribué à cet objectif. C’est grâce au soutien de chacun d’entre eux que les programmes de prévention et de réadaptation seront soutenus dans la région. » – Isabelle Gendreau et Charles Séguin, coprésidents d’honneur.

La Fondation du cœur Beauce-Etchemin a décidé d’abandonner son brunch annuel se concentrant sur le Cardiothon qui a clairement tenu ses promesses.