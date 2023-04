Frigos-Don: partager ses repas pour moins gaspiller

Une journée autour des Frigos-Don installés à Saint-Georges a été organisée par le Groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté (GRAP) Beauce-Sartigan, ce vendredi 14 avril, afin de faire connaître ses installations solidaires, tout en rappelant leurs importances pour la communauté.

Un Frigo-don pour partager sans gaspiller. C'est un peu la phrase qui résume l'événement organisé par le GRAP aujourd'hui. Plusieurs bénévoles étaient présents pour l'occasion, afin d'expliquer les avantages du Frigo-Don, tout en partageant une collation.

Au Cégep Beauce-Appalaches, un Frigo-don est disponible pour tous à l'entrée du bâtiment. « Au-delà d'aider les personnes qui en ont besoin, le Frigo-Don est un moyen efficace de lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous sommes tous concernés par le gaspillage même si l'on fait attention. Si on prend le réflexe du Frigo-Don, quand on cuisine de plus grosses portions, et qu'on amène une petite portion au Frigo-Don, on évite alors de l'oublier dans un coin de son frigidaire », a ajouté Olivier Turcotte, responsable des communications à la CDC Beauce-Etchemins.

Des étudiants du Cégep dans le besoin

De plus, et c'est bien sa première utilité, les Frigos-dons luttent aussi contre l'insécurité alimentaire. Avec celui du Cégep qui reste rarement plein, la demande semble bien présente. « Depuis l'arrivée de celui-ci au Cégep, il a été bien utilisé. Il y a plus de demandes que d'offre. Mais au moins, il n'y a pas de gaspillage. Nous avons une résidence étudiante juste en face, et beaucoup d'étudiants ont des besoins alimentaires, nous les aidons comme on peut », a expliqué Pierre-Olivier Lachapelle, bénévole responsable du Frigo-Don du Cégep.

Afin d'inciter les gens à oser venir donner au Frigo-Don, l'image a été complètement refaite avec des explications supplémentaires. « Nous demandons aux gens de bien identifier les aliments qu'ils mettent dans le frigo, avec la date à laquelle le plat a été cuisiné, les aliments utilisés pour les allergies et évidemment si ça a été congelé ou non. Puis on peut vraiment réutiliser des boites ou des contenants pour les aliments afin de faire les dons », a détaillé, Olivier Turcotte.

Pour rappel, quatre Frigos-Dons sont en actuellement en fonction à Saint Georges. À la pharmacie Brunet au 1270, boulevard Dionne, à l'Assietté beauceronne au 12215 sur le 2e Avenue, au presbytère de l'église Saint-Georges et à l'entrée du Cégep Beauce-Appalaches.