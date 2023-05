Lac-Mégantic: une nouvelle caserne à la pointe de la technologie

La Ville de Lac-Mégantic a annoncé, ce lundi 8 mai, l'inauguration de sa nouvelle caserne incendie située sur la rue Komery. Cette dernière plus moderne et mieux adaptée, vient remplacer l'ancienne caserne proche de l'hôtel de ville, et aura coûté 7,85 M$.

Les pompiers et les habitants de Lac-Mégantic l'attendaient depuis plus de 25 ans et elle est enfin là. La nouvelle caserne qui deviendra la première au Québec à être raccordée à un microréseau électrique, apporte de bien meilleurs équipements aux équipes.

« La construction de cette nouvelle caserne incendie était plus que nécessaire et c’est une grande fierté pour nous d’avoir pu passer à l’action dans ce projet tant attendu par les pompiers. À l’aube des commémorations des 10 ans de la tragédie, il s’agit d’une marque de reconnaissance importante pour souligner le dévouement de notre équipe, leur offrant enfin un lieu de travail stimulant et sécuritaire situé en plein cœur du nouveau centre-ville. Il s’agit d’espaces adaptés qui amélioreront les services offerts à la population, », a détaillé Julie Morin, la mairesse de Lac-Mégantic.

Une caserne qui mêle technologie et transition énergétique

Le microréseau électrique qui est raccordé à la nouvelle caserne est une avancée majeure dans la transition énergétique que soutient la Municipalité. En effet, près de 200 panneaux solaires bifaces ont été installés sur le bâtiment. Ces derniers permettront une production d'énergie renouvelable et favoriseront une meilleure résilience en cas de panne.

« Construire et intégrer au microréseau un bâtiment municipal connecté et exemplaire sur le plan de l’efficacité énergétique avait du sens avec la vision écoresponsable de la Ville. La caserne pourrait donc devenir un modèle pour d’autres projets ailleurs au Québec, grâce à son enveloppe performante (isolation thermique) et à des technologies qui permettront une faible consommation d’énergie, » a ajouté la mairesse.

Un projet majeur pour la Municipalité

Avec un coût de plus de 7 M$, la Ville de Lac-Mégantic a dû faire appel à des investissements de plusieurs partenaires. Une subvention de 3,5 M$ a été octroyée pour le projet par le gouvernement du Québec, via le programme Réfection et construction des infrastructures municipal (RÉCIM). De son côté, la Ville a investi 3,9 M$ afin d'équiper de la meilleure des façons ce nouveau bâtiment. Développement Économique Canada a également participé à hauteur de 360 000 $ pour raccorder la caserne au microréseau.

« Au nom de ma collègue Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, je salue l’engagement, le travail et la vision de la Ville pour la concrétisation de ce projet important. Lac-Mégantic et les municipalités avoisinantes pourront désormais compter sur cette infrastructure moderne et sécuritaire, et nous en sommes heureux! », a lancé François Jacques, député de Mégantic.

Les portes ouvertes aux citoyens se sont tenues ce samedi 13 mai, de 11 h 30 à 16 h.