AGA des Fermières L'Assomption

Le Cercle de Fermières L'Assomption No 38 tiendra son Assemblée générale annuelle le mercredi 7 juin à compter de 19 h à son local au sous-sol de l'église L'Assomption.

La soirée débutera par un souper-partage à 17 h où chacune des membres devra apporter un plat à partager.

Au programme par la suite, on retrouvera la remise de prix et de certificats de reconnaissance, les élections au conseil d'administration et le renouvellement de la carte de membre.

De même, les Fermières qui le désirent pourront apporter leur réalisations. Il s'agira de la dernière rencontre du Cercle avant la pause pour l'été.