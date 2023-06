AGA des Fermières Saint-Georges

Le Cercle de Fermières Saint-Georges No 33 tiendra son Assemblée générale annuelle le mercredi 7 juin à 19 h, à la salle Denise-Rodrigue, située au 4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach.

Ce sera une occasion toute spéciale d'échanger avant les vacances d'été.

De même, une invitée spéciale de l'Atelier Joual vert viendra parler des activités offertes à la population.

Les Fermières perpétuent la mission de sauvegarder et de transmettre le patrimoine artisanal, d’encourager la créativité, l’originalité et les habiletés manuelles. De plus, les membres participent à des oeuvres caritatives diverses.

Pour adhérer au Cercle, contactez l'organisme via la page Facebook afin de profiter des activités et des ateliers au @cfsg33, signale Chantal Guay, responsable des communications et du recrutement.