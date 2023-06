Défi têtes rasées Leucan de Beauce: une somme record

C'était le Défi têtes rasées Leucan de Beauce, ce samedi à Sainte-Marie. Comme chaque année, cette collecte de fonds apporte toujours plus de solidarité et de générosité envers les enfants atteints de cancer. L'organisation a présenté par un communiqué un bilan positif de la présente campagne.

Cette année a été décrite comme étant couronnée de succès par l'organisme. Une somme de 165 200$ a pu être amassée jusqu'à présent. Pour cette 3e édition de la campagne beauceronne, l’objectif ambitieux de 100 000$ annoncé lors de la conférence de presse en janvier dernier a été dépassé nettement.

L'événement aura été marqué par l'exécution du défi au IGA des Sources au cours duquel les participants ont courageusement relevé leur promesse. La tête rasée est un geste profond de solidarité envers les enfants atteints de cancer et leur famille.

Parmi ces valeureux participants, on comptait les trois coprésidents d’honneur de la campagne et le tout s’est conclu avec le dévoilement du montant total amassé jusqu’à maintenant par tous les participants de la grande région de Beauce.

Pour l'identité des adhérents, il y a Patrice Pouliot, propriétaire de Toujours Mikes, Patrice Beaulieu, propriétaire du Baril Grill et Anthony Breton, propriétaire de Revêtement métallique Breton et du jeune porte-parole Leucan Zachary Bégin, âgé de 8 ans et diagnostiqué en janvier 2022 d’une leucémie lymphoblastique aiguë. Une quinzaine de participants ont fièrement relevé le tout, dans une ambiance à la fois chaleureuse et festive.

Depuis janvier, que ce soit dans Beauce Nord ou Beauce-Sud, on compte une cinquantaine de personnes qui se sont prêtées au jeu pour la cause. D’importantes collectes ont été mobilisées par l’École Vision Beauce, de la Polyvalente Benoit-Vachon et de l’École L’Étincelle de Sainte-Marguerite, école du jeune Zachary qui s’est mobilisée d’une façon exceptionnelle.

D'importantes sommes ont été amassées également grâce au Déjeuner beauceron à l’érable qui a été de retour en force pour sa quatrième édition en février dernier et au Salon des vins et spiritueux de Beauce.

Ces dons ont un impact notable sur la recherche clinique, qui a fait maintenant passer le taux de survie de 15 % à plus de 82 %.