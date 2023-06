Le Tour cycliste des policiers de Laval de passage en Beauce

Quelques 14 policiers du Service de police de Laval (SPL), accompagnés de plusieurs bénévoles, ont pédalé en Beauce aujourd'hui, dans le cadre de leur tour cycliste annuel.

Cette 26e escapade avait pour but de recueillir des fonds au profit d’Opération Enfant Soleil.

Parti lundi du quartier général de la SPL, le groupe aura sillonné plus de 80 municipalités sur le territoire québécois. Dans la région, ils ont effectué un arrêt d'étape sur une ferme à Saint-Joseph-des-Érables. Le passage chez-nous et dans la Capitale-Nationale s'est effectué par un accompagnement de 10 collègues à vélo du Service de police de la Ville de Québec. Et au moment de leur visite, les policiers avaient déjà recueillis plus de 40 000 $.

Il est prévu que les cyclistes complèteront le tour en revenant à leur quartier général ce samedi 3 juin.

Depuis la création de l’événement en 1997, le Tour cycliste des policiers de Laval a permis d’amasser plus de 1,7 million de dollars.

Avec la collaboration de notre photojournaliste, Jessy Pouliot.