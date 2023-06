Un « chatfé » ouvre ses portes à Beauceville

Une nouveauté arrive en Beauce: le Chatfé. Ouvert par le Refuge Ami-Maux, ce café vise à soutenir la cause tout en offrant un espace relaxant aux clients.

L’inauguration aura lieu ce samedi 10 juin à 13 h, au 101 de la 91e rue à Beauceville.

Si vous aimez autant les chats que moi, vous serez comblé par cet endroit. Shouri, ses trois jeunes bébés et leurs compagnons sont fin prêts à recevoir tout l’amour de ceux qui viendront s'asseoir au café pour relaxer.

« Ça donne quelque chose de nouveau en Beauce. On ne prend pas assez à cœur la cause des animaux dans la région, pourtant c’est vraiment important », m’a expliqué Valéry Loubier, propriétaire du refuge et initiatrice du projet.

On en parle depuis longtemps dans la région, la problématique des chats errants et le manque de législation sur la stérilisation sont un fléau. C’est justement le combat de cette entrepreneure au grand cœur. Grâce à son café, elle espère sensibiliser la population et obtenir un fonds de roulement annuel pour subvenir aux besoins du refuge. Entre les stérilisations, les traitements pour les chats malades et même parfois les amputations, l’argent de l’organisme sort beaucoup plus qu’il entre. C'est pour cette raison que toutes les recettes générées seront reversées au Refuge.

Un service chat l'heureux

Ainsi, de nombreux bénévoles ont offert leur soutien au Chatfé. Les horaires d’ouverture seront donc établis en fonction de leurs disponibilités et ils seront affichés chaque dimanche sur la page Facebook du Refuge Ami-Maux. Notez tout de même que ce sera fermé les lundis et mardis. Valéry espère pouvoir embaucher quelqu’un à temps plein prochainement, selon le succès rencontré, pour offrir des horaires plus stables.

Au Chatfé, on pourra déguster des cafés froids qui portent le nom des boules de poils qui accueilleront les clients, des cafés chauds, du thé, de la limonade et quelques autres boissons froides. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir avec votre repas et le manger sur place.

Quelques règles s’appliquent cependant. Les enfants doivent être âgés de plus de six ans et accompagnés d’un adulte. Il est demandé de laisser les chats venir à nous avant de les flatter ou de les prendre, ils adorent les câlins, ils viendront ne vous en faites pas. Il faut aussi enlever ses chaussures et mettre les pantoufles à disposition, pour l'hygiène tout simplement. Une consommation ou un don à l’entrée est obligatoire pour avoir le droit de profiter des câlins.

Oui il y aura des poils, forcément, mais l’endroit sera tenu propre, régulièrement nettoyé et les litières sont dans un espace fermé.

Le Chatfé se veut un endroit calme et paisible, où l’on vient se relaxer en faisant de la zoothérapie. Et bien entendu, tous les chats présents seront disponibles à l'adoption!

Attention, ils ne prennent que l’argent comptant. (L’argent pas content c’est moins sympathique..)