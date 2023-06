Vous êtes invité à assister à l’assemblée générale annuelle de Partage au Masculin, qui se tiendra le jeudi 22 juin à 19h dans nos bureaux de Saint-Georges au 925 boulevard Dionne.

Un buffet sera servi à compter de 17h! Venez échanger et socialiser avec nous avant le début de l'assemblée.

Les postes d’administrateurs 1, 2, 3 et 4 feront l’objet d’élection.

Bienvenue à nos membres et à nos usagers, ainsi qu’aux hommes et aux femmes qui désirent connaître notre organisme, nos réalisations de l’année et nos projets pour l’avenir!

Pour toute demande d’information : 418 228-7682

[email protected]