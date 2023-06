Un don de 75 000 $ pour des services «vraiment essentiels»

«On répètera jamais assez comment le milieu communautaire joue un rôle incontournable pour assurer un filet social autour de nos enfants. Votre travail me touche énormément. On est extrêmement fier que Bimbo Canada et Boulangerie Vachon puissent contribuer à bonifier vos services qui, je pense que personne ne va en douter, sont "vraiment essentiel".»

C'est ce qu'a déclaré hier la présidente de Bimbo Canada, Marie-Ève Royer, lors de la remise d'un chèque de 75 000 $ à la campagne de financement de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de Pédiatrie Sociale en Communauté (CPSC) de Sainte-Marie-de-Beauce. Le don s'inscrit dans le cadre des célébrations entourant le 100e anniversaire de la Boulangerie Vachon, qui appartient à Bimbo Canada.

« Ce n’est pas tous les jours que nous recevons un don de cette importance. Notre organisme connait actuellement une hausse importante des demandes et souhaite mener à bien sa mission. Avec un tel appui financier, notre implication en sera grandement facilitée », a souligné de son côté Luce Lacroix, directrice générale de la Maison de la Famille, en présence d'un parterre de plusieurs invités, dont le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon.

En effet, signale-t-elle, les demandes de soutien, le nombre d'usagers desservis et les services offerts ont tous augmenté de manière significative au cours des deux dernières années. Pour cette raison, l’organisme a décidé de procéder à l’agrandissement de leurs installations en prenant possession de la maison voisine au bâtiment de la Maison. Afin de mener à bien sa mission et répondre aux besoins croissants de la clientèle, l'établissement a lancé en février dernier une campagne de financement, dont l’objectif est d’amasser 500 000 $. Celle-ci prend fin demain. « Nous sommes très satisfaits », s'est contentée de dire Mme Lacroix qui n'a pas voulu révéler le total des sommes amassés, ce qui sera fait lors d'un dévoilement public lundi.

Rappelons que la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce est un organisme communautaire à but non lucratif fondé en 1994. Sa mission est d’offrir des services tant novateurs que de qualité, dans le but de favoriser le mieux-être des familles de la Nouvelle-Beauce.