Centraide augmente de 12% son soutien en Beauce

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a annoncé hier un investissement de 960 500 $ auprès de 20 organismes et projets communautaires en Beauce. Il s’agit d’une augmentation de 12 % depuis l’an dernier.

Le montant a été dévoilé lors de l'événement Notre impact Centraide 2023 qui s'est tenu à l’hôtel de ville de Lévis, qui réunissait plusieurs acteurs clé agissant sur le terrain. Pour l'ensemble des deux territoires administratifs, l'organisme injecte 17 371 041 $ dans 225 organismes et projets communautaires, un montant historique qui franchit pour la première fois le cap des 17 millions $.

« Soutenir Centraide, c’est transformer un seul don en une force collective plus grande que nature. C’est valoriser l’action communautaire là où les besoins sont les plus grands, pour assurer la dignité humaine, et ainsi, ne laisser personne derrière », a indiqué Isabelle Genest, présidente-directrice générale de l’organisation. L’instabilité économique de la dernière année a d’ailleurs ébranlé bon nombre de personnes vivant en situation de vulnérabilité.

Par exemple, de dire la pd-g, la Beauce fait face à une crise du logement importante. Les logements sont très rares, particulièrement à Sainte-Marie et à Saint-Georges, où pratiquement aucun appartement à une chambre n’est disponible. En Beauce-Sartigan, près d'un ménage locataire sur cinq consacre plus de 30 % de son revenu aux frais de logement.

Voici la liste des organismes en Beauce qui bénéficient du soutien de Centraide:

– Alphare

– Association bénévole Beauce-Sartigan

– Association d’entraide communautaire La Fontaine

– Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière

– Association des personnes handicapées de la Chaudière

– Au Bercail

– Centre Ex-Equo

– Centre-Femmes de Beauce

– Club Parentaide Beauce-Centre

– La Maison des Jeunes de la MRC Beauce-Centre

– Le Centre de parrainage de la jeunesse de Beauce

– Le Murmure Groupe d'entraide

– Maison de la famille Beauce-Etchemins

– Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et centre de Pédiatrie Sociale en Communauté

– Maison des Jeunes de Beauce-Sartigan

– Maison des Jeunes L'Utopie

– Moisson Beauce

– Partage au masculin

– Ressource Le Berceau

– Service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon