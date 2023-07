Tournoi de golf au profit du CALACS Chaudière-Appalaches

Les entreprises de la région sont invitées à participer au Championnat Inter-Entreprises qui aura lieu le samedi 12 août prochain au Club de golf de Saint-Georges.

Les profits amassés lors de l'événement seront distribués au Junior Club de Golf Saint-Georges et au Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Chaudière-Appalaches (CALACS-CA).

« Chaque année, on reçoit beaucoup de golfeurs sur le terrain, affirme Pierre-Luc Gilbert, directeur général du Club de golf Saint-Georges. C’est important pour nous d’utiliser cette visibilité pour mettre en valeur les organismes de la région. Cette année, nous avons choisi de soutenir le CALACS Chaudière-Appalaches, parce que tout le monde pourrait, un jour ou l’autre, avoir besoin de leurs services. »

La directrice générale du CALACS-CA, Marie-Pier Brousseau, se dit très reconnaissante de l’initiative de M. Gilbert. « Les agressions sexuelles, c’est une problématique encore tabou, même en 2023. D’année en année, les perceptions évoluent, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. C’est pourquoi le CALACS-CA se fait de plus connaitre dans la région. En plus d’offrir des suivis individuels aux personnes qui ont été victimes d’agressions sexuelles et à leurs proches, nous contribuons au changement de perspective face à la problématique en offrant des ateliers de prévention, de sensibilisation et d’éducation. Nous mettons sur pied des formations sur mesure pour les organismes, les entreprises et les milieux scolaires. Nous proposons aussi divers outils pour accompagner les petits et les plus grands dans leur cheminement, et plus encore. L’argent amassé lors de ce championnat contribuera non seulement à l’atteinte de ces objectifs, mais aidera aussi indirectement les personnes qui viennent chercher de l’aide auprès de l’organisme », d'expliquer la directrice générale.

Plusieurs entreprises de la région ont déjà confirmé leur présence à l’événement mais il resterait encore quelques places à combler. Pour s'inscrire au championnat, rendez-vous sur le site web du Club de golf Saint-Georges.