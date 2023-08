Assemblées des Fermières

Les deux Cercles de Fermières de Saint-Georges tiendront leur première réunion de l'année 2023-2024 le mercredi 6 septembre.

Pour le groupe Saint-Georges No 33, la rencontre se déroulera au 4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach. Elle débute à 19 h. Pour information, écrivez à facebook@cfsg33.

Mêmes date et heure de convocation pour le cercle No 38 à son local du sous-sol de l'église L'Assomption. Pour information, on peut contacter la présidente Louise Michaud (418 228-8196).

Le coût d'adhésion est de 35 $ par année et comprend cinq numéros du magazine L'Actuelle, en plus de donner droit à des rabais chez certains marchands.