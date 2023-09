L'alphabétisation touche tout le monde

Voir la galerie de photos

À l'approche de la Journée internationale de l'alphabétisation, qui a lieu le 8 septembre de chaque année, EnBeauce.com s'est entretenu avec Annie Poulin, directrice générale d'Alphare.

Alphare est un organisme communautaire en alphabétisation qui aide les personnes de 16 à 100 ans à se sentir fières et autonomes en développant leurs compétences en français, en calcul et en technologie. Présent sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan, et dans les municipalités environnantes sur demande, ils offrent de nombreux services ainsi que de la formation.

Notons que selon l'UNESCO l’alphabétisation est « un continuum d’apprentissage et de maîtrise de la lecture, de l’écriture et de l’utilisation des nombres tout au long de la vie et elle fait partie d’un ensemble plus large de compétences qui inclut les compétences numériques, l’éducation aux médias, l’éducation au développement durable et à la citoyenneté mondiale, ainsi que les compétences spécifiques de l’emploi. »

Dans cette entrevue, Annie Poulin explique qu'il y a de nombreux profils différents de personnes qui ont besoin des services de cet organisme. Le but est d'aider les citoyens qui en ont besoin avec la lecture, l'écriture, les chiffres, la technologie. La majorité de la clientèle est âgée de 50 ans et plus, mais pas seulement.

« On pense qu'en 2023 tout le monde sait lire, mais en fait savoir lire et écrire ce n'est pas juste noir ou blanc. Il y a beaucoup de zones grises. Certains ont de la misère à lire, mais pour d'autres c'est plus une question de compréhension », a mentionné Annie Poulin.

Pour la Journée internationale de l'alphabétisation, Alphare disposera des soupes de lettres et des livres dans les frigodons de la région pour souligner que La lecture, ça nourrit aussi.

Visionnez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus pour tout savoir sur cet organisme et ses missions.