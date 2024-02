Les employés du service des loisirs en grève illimitée dès le 2 mars

La Ville de Saint-Georges a informé la population, ce mercredi 28 février, que les employés du service des loisirs et de la culture seront en grève illimitée dès le samedi 2 mars.

En ce sens, plusieurs activités seront annulées et des modifications d'ouvertures sont à prévoir pour le centre sportif Lacroix-Dutil et le Centre culturel Marie-Fitzbach.

La Ville de Saint-Georges a d'abord souhaité avancer qu'elle déplorait cette situation tout en respectant le droit de grève du personnel concerné.

Dès le samedi 2 mars, les glaces du centre sportif Lacroix-Dutil demeureront fermées jusqu'à nouvel ordre. Le centre culturel Marie-Fitzbach, restera ouvert, mais sera pour le moment fermé le dimanche. L'établissement ouvrira ses portes sur les jours d'ouverture habituels dès 12h. Néanmoins, le centre culturel Marie-Fitzbach sera fermé, le 8 mars pour la journée, pour cause de changement d’un poteau électrique.

Du 2 au 9 mars, le complexe multisports sera fermé seulement le samedi 2 mars. Le reste du temps, la piscine sera ouverte pour le bain libre et les longueurs pour la semaine prochaine aux jours. Le gymnase sera ouvert tous les jours selon l’horaire habituel dès le 3 mars.

Pour les autres activités, l'espace Carpe Diem ouvrira selon la température. Les patinoires extérieures sont fermées pour la saison. Le patinage libre au centre sportif est annulé ainsi que le patinage Glow, le spectacle Kalimba, la fête hivernale au parc Veilleux et l'heure du conte.

Pour le reste, les ateliers du centre culturel du lundi, mardi, mercredi et jeudi, Minilitous, le sauveteur d'un jour et sportif, les gardiens avertis et Prêts à rester seuls ainsi que toutes les activités du centre de ski.

Le conseil de ville a terminé le communiqué en réitérant « sa volonté d’en venir à une entente négociée satisfaisante pour les deux parties le plus rapidement possible ».